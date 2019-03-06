50 bin konut için başvurular bugün başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin TOKİ konutuyla ilgili detayları paylaştı. Başvuruların bugün başlayacağını, taleplerin 19 Nisan'a kadar alınacağını kaydeden Kurum, "Konutların 6 bin 300'ü İstanbul'da yapılacak" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamaları şöyle:50 bin konut için 6 Mart (bugün) itibariyle başvuruları alacağız. 45 günlük süre var. 50 bin konut için talepleri 19 Nisan'a kadar alacağız.Yüzde 10'la başlayacağız, yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek. Kira öder gibi ödeyecekler. 2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Her ilde konuma göre değişiklik gösterecek.50 bin konutun 6 bin 300'ü İstanbul'da, 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi Adana'da yapılacak. Şehit ailelerimize, gazilerimize ve emeklilerimize yönelik kontenjanımız olacak.Konut edinme sorununu çözmek zorundayız. 50 bin konut için aynı anda talep toplamak bir ilk olacak. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 50 bin konutun talebi toplanacak. Her yıl 300 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz.