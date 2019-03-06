Markalı konuta yeni satış ağı

BUGÜN NELER OLDU

Birinci el markalı gayrimenkulleri, emlak danışmanlarıyla buluşturarak alternatif satış ağı kuran ByDoping, yeni bir satış kanalı oluşturdu. ByDoping'e üye olan emlak danışmanları markalı konut projelerine müşteri yönlendirerek, geçen yıl toplam 483 milyon liralık 632 konut sattı.Bünyesinde 16 konut üreticisinin 80 projesini bulunduran ByDoping'in CEO'su Bültent Öztürk, şunları söyledi: "Şu anda 37 bin kayıtlı gayrimenkul danışmanımız var. 2019 hedefimiz ise kayıtlı danışman sayısını 110 bine taşıyarak 2.5 milyar liralık markalı proje satış cirosuna ulaşmak."Öztürk, her 3 müşteriden birinin satışa imza attığını, ByDoping müşterilerine özel indirim kodları verildiğini de kaydetti.