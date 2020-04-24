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Takla atan otomobildeki sağlık çalışanı yaralandı

’da takla atan otomobildeki sağlık çalışanı yaralandı.Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Yedisu yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye sağlık çalışanının kullandığı 54 AJ 931 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada 112’de görev yapan sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı

Giriş Tarihi: 24.4.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 19:00 ABONE OL
Takla atan otomobildeki sağlık çalışanı yaralandı
Erzincan’da takla atan otomobildeki sağlık çalışanı yaralandı.
Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Yedisu yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye sağlık çalışanının kullandığı 54 AJ 931 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada 112’de görev yapan sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.
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Takla atan otomobildeki sağlık çalışanı yaralandı
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