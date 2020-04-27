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Sağlık çalışanlarına kadayıf jesti

’da birçok esnaf sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına Önder Ballı kadayıf jestinde bulundu.Tüm dünyada etkisi gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını karşısında Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarına moral ve motive amaçlı desteklerde sürüyor. Hastaneyi ziyaret ederek Erzincan’ın yöresel tatlılarından 480 kişilik kesme kadayıfı sağlık çalışanlarına ikram eden İmren yufka isimli işletmenin sahibi Önder Ballı, “Bu süreçte yoğun gayret gösteren tüm

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:45 ABONE OL
Sağlık çalışanlarına kadayıf jesti
Erzincan’da birçok esnaf sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Canla başla görev yapan sağlık çalışanlarına Önder Ballı kadayıf jestinde bulundu.
Tüm dünyada etkisi gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını karşısında Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarına moral ve motive amaçlı desteklerde sürüyor. Hastaneyi ziyaret ederek Erzincan’ın yöresel tatlılarından 480 kişilik kesme kadayıfı sağlık çalışanlarına ikram eden İmren yufka isimli işletmenin sahibi Önder Ballı, “Bu süreçte yoğun gayret gösteren tüm sağlık görevlilerinin Allah yardımcısı olsun” dedi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen’de, “Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde esnaf arkadaşlarda bize destek olmaya devam ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu mücadele topyekun yapılabilecek bir mücadele. İnşallah hep beraber üstesinden geleceğiz” diye konuştu.
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Sağlık çalışanlarına kadayıf jesti
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