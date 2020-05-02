Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Erzincan Haberleri Tilkinin telef olan domuzla beslenmesi fotokapanla görüntülendi

Tilkinin telef olan domuzla beslenmesi fotokapanla görüntülendi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 13:45 ABONE OL
Tilkinin telef olan domuzla beslenmesi fotokapanla görüntülendi
Erzincan’da aç tilkinin gece saatlerinde telef olan domuzun leşiyle beslenmesi fotokapanla görüntülendi.
Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde telef olan domuz ve tilki aynı kadrajda İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından kurulan fotokapanla görüntülendi. 1 gün önce telef olan domuz leşinin yanına gelen tilki, bir süre etrafına bakındıktan sonra kendine ziyafet çekti. Bütün halindeki domuz leşiyle uzun süre karnını doyuran tilki, açlığını giderdikten sonra uzaklaşarak ormanlık arazide gecenin karanlığına karıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tilkinin telef olan domuzla beslenmesi fotokapanla görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA