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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Gece en düşük hava sıcaklığı ’da 5, Erzurum’da 3, Kars ve Ardahan’da 4, Ağrı ve Tunceli’de 8, Iğdır’da 11 derece

Giriş Tarihi: 3.5.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 13:15 ABONE OL
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 5, Erzurum’da 3, Kars ve Ardahan’da 4, Ağrı ve Tunceli’de 8, Iğdır’da 11 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır’da 21, Erzincan’da 19, Tunceli’de 18, Ağrı ile Kars’ta 16, Ardahan ve Erzurum’da 15 derece olması öngörülüyor.
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Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
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