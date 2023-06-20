Tek geçim kaynağı olan inekleri yangında telef oldu

Olay, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesi Süleymanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 63 yaşında ki İmam Korkmaz'a ait, içerisinde 5 adet büyükbaş hayvan bulunan ahırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangının tüm ahırı çevrelemesinden dolayı uzun uğraş sonucu söndürülen ahır tamamen kullanılmaz hale girerken içerisinde bulunan 5 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Telef olan hayvanların içeriden çıkarılması için kullanılamaz hale gelen ahır tamamen yıkıldı.

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