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Giriş Tarihi: 20.6.2023 10:04 Son Güncelleme: 20.6.2023 10:11

Tek geçim kaynağı olan inekleri yangında telef oldu

İHA
Tek geçim kaynağı olan inekleri yangında telef oldu

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi Altınbaşak beldesinde bir ahırda çıkan yangında 63 yaşında ki İmam Korkmaz’ın tek geçim kaynağı olan 5 büyükbaş hayvan telef olurken ahır tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olay, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesi Süleymanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 63 yaşında ki İmam Korkmaz'a ait, içerisinde 5 adet büyükbaş hayvan bulunan ahırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangının tüm ahırı çevrelemesinden dolayı uzun uğraş sonucu söndürülen ahır tamamen kullanılmaz hale girerken içerisinde bulunan 5 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Telef olan hayvanların içeriden çıkarılması için kullanılamaz hale gelen ahır tamamen yıkıldı.

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Tek geçim kaynağı olan inekleri yangında telef oldu
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