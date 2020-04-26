Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Erzurum Haberleri Aziziye’de dar gelirli ailelere gıda desteği

Aziziye’de dar gelirli ailelere gıda desteği

Valiliği ve Aziziye Kaymakamlığı Vefa Grubu tarafından ilçede yaşayan 50 dar gelirli vatandaşa gıda yardımı yapıldı.Valilik ve kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa destek grupları bir taraftan yaşlı vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılarken ilçede belirlenen 50 dar gelirli aileye gıda yardımı yapıldı. Dar gelirli ailelere gıda paketleri görevliler tarafından evlerine götürülerek teslim edildi.Yardım alan aileler ise, 'Allah devletimizden razı olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz' dedi

Giriş Tarihi: 26.4.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 13:15 ABONE OL
Aziziye’de dar gelirli ailelere gıda desteği
Erzurum Valiliği ve Aziziye Kaymakamlığı Vefa Grubu tarafından ilçede yaşayan 50 dar gelirli vatandaşa gıda yardımı yapıldı.
Valilik ve kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa destek grupları bir taraftan yaşlı vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılarken ilçede belirlenen 50 dar gelirli aileye gıda yardımı yapıldı. Dar gelirli ailelere gıda paketleri görevliler tarafından evlerine götürülerek teslim edildi.
Yardım alan aileler ise, "Allah devletimizden razı olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aziziye’de dar gelirli ailelere gıda desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA