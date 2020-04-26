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’un İspir ilçesin’de hurda operasyonu

’un İspir ilçesinde hırda demir çalan şahıslar yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesi Yukarı Özbağ Mahallesi’ne araçları ile gelen S.A. ve E.A. isimli şahıslar mahallede bulunan hurdaları yükleyerek kaçtı. ilçe dışından geldikleri belirlenen şahıslar kullandıkları araçla ile birlikte İkizdere Jandarma ekiplerice yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerince İspir’e getirilerek haklarında soruşturma başlatıldı.Yakalanan şahıslara sokağa çıkma yasağına muhalefet ettikleri için ayrıca 3.150’şer TL idari para cezası uygulandı

Giriş Tarihi: 26.4.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 17:45 ABONE OL
Erzurum’un İspir ilçesin’de hurda operasyonu
Erzurum’un İspir ilçesinde hırda demir çalan şahıslar yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesi Yukarı Özbağ Mahallesi’ne araçları ile gelen S.A. ve E.A. isimli şahıslar mahallede bulunan hurdaları yükleyerek kaçtı. ilçe dışından geldikleri belirlenen şahıslar kullandıkları araçla ile birlikte İkizdere Jandarma ekiplerice yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerince İspir’e getirilerek haklarında soruşturma başlatıldı.
Yakalanan şahıslara sokağa çıkma yasağına muhalefet ettikleri için ayrıca 3.150’şer TL idari para cezası uygulandı.
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Erzurum’un İspir ilçesin’de hurda operasyonu
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