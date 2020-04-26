Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Erzurum Haberleri Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, güvercinler için kavga ettiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, güvercinler için kavga ettiler

’da bir güvercin alıcısı, alışverişte anlaşamadığı satıcının evini basarak havaya ateş açtı. Satıcı ise evinde bulundurduğu silahla karşılık verdi.Edinilen bilgilere göre olay, bugün 15.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Tebrizkapı mevkiinde meydana geldi. İki kişi arasında sokağa çıkma kısıtlamasından önce güvercin satışından dolayı anlaşmazlık çıktı. Kısıtlamanın dördüncü gününde ise alıcı satıcının evini bastı. Alıcı, otomobille satıcının evine kadar gelerek silahla bir müddet havaya ateş açtı. Buna karşılık satıcı da evindeki silahla havaya ateş açarak karşılık verdi.İhbar üzerine olay yerine

Giriş Tarihi: 26.4.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 16:45 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, güvercinler için kavga ettiler
Erzurum’da bir güvercin alıcısı, alışverişte anlaşamadığı satıcının evini basarak havaya ateş açtı. Satıcı ise evinde bulundurduğu silahla karşılık verdi.
Edinilen bilgilere göre olay, bugün 15.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Tebrizkapı mevkiinde meydana geldi. İki kişi arasında sokağa çıkma kısıtlamasından önce güvercin satışından dolayı anlaşmazlık çıktı. Kısıtlamanın dördüncü gününde ise alıcı satıcının evini bastı. Alıcı, otomobille satıcının evine kadar gelerek silahla bir müddet havaya ateş açtı. Buna karşılık satıcı da evindeki silahla havaya ateş açarak karşılık verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açan vatandaşları gözaltına aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, güvercinler için kavga ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA