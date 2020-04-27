Benlerdeki bu değişime dikkat

Dr. Ata Nejat Ertek, benlerdeki değişikliklerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, birçok kişi de oluşan irili ufaklı benlerin çoğu zararsız olsa da, bazılarının erken müdahale edilmediğinde yaşamı tehdit eden cilt kanserine dönüşebildiğini belirterek, “Dünya genelinde görülme sıklığı hızla artan kanser türlerinden biri Malign Melanom’dur. Lezyonlarının yüzde 70’i cilt üzerinde gelişirken yüzde 30’u da bir ben üzerinde oluşuyor. Bu kanser türü hızla bölgesel lenf düğümlerine, ardından tüm vücuda yayılıyor. Ciltte en önemli problemlerden biri leke gibi algılanan benler ya da benleri taklit eden deri kanserleridir. Çoğunlukla lekelere göre daha değişik yapılar olmalarına rağmen erken dönemde lekelere benzer yapılar şeklinde görünebilirler. Bu durum dikkatle takip edilmelidir” dedi.Şüpheli bir leke ya da benlerde bir değişim fark edildiğinde vakit kaybetmeden Dermatoloji Uzmanına görünülmesini öneren Dr. Ertek, “Benler genelde yuvarlak ya da oval şekilli, renkte genelde tek düze kahverengi tonlardadır. Asimetrik değişimler önemlidir. Dikkate alınmalıdır. Kenar düzgünlüğü önemlidir. Çünkü benlerin kenarları düzgündür. Benlerde bir alanda çıkıntıların oluşması normal olmayabilir. Çoğunlukla benler açık renkli olup tek bir tona sahiptir. Var olan renkte ben genelinde veya dar bir bölgesinde bir koyulaşma ya da renk değişikliği, birden fazla renk tonu varlığı tehlikeli olabilir. 5 mm üzerindeki benler incelenmesi gereken benlerdir. Benlerin kaşınmaz ya da kanamaz. Kişi de değişik görünümlü, hızlı büyüyen ve pigmente olan bir lezyonlar varsa hemen uzmana danışmalıdır. Açık tenli ve açık göz rengine sahip kolaylıkla güneş yanığı gelişebilen cilt tipine sahip kişilerin malign melanoma yakalanma riski diğerlerine göre daha yüksektir. Benleri olan kişiler en az bir kez ayna karşısında benlerini kontrol etmelidirler. Yıllık olarak da dermatolojik muayeneden geçmeleri gereklidir" açıklamalarında bulundu.