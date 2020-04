ETSO, ramazanda ihtiyaçlı aileleri unutmadı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ramazan ayında ihtiyaçlı ailelere, 150 Bin lira tutarında yardımda bulundu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) de katkısıyla yapılan yardımlarla ilgili bilgi veren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, bu yıl Ramazan ayının Koronavirüs salgının etkisi altında geçtiğini belirterek, insanların büyük bir çoğunluğunun salgının yayılımını önlemek amacıyla izole olduğu bir dönemde ihtiyaçlı ailelerin her zamankinden daha fazla gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türk Milletinin özünde yardımlaşma ve paylaşmanın olduğunu ifade eden Başkan Yücelik, “Bu dönemde ihtiyaçlı ailelerimizi unutmamak gerekiyor. Odamız da bu duyarlılıkla her yıl düzenli olarak yaptığı yardımları bu yıl da sürdürdü. Tespit edilen ihtiyaçlı ailelerimizin, ihtiyacı olan gıda maddelerini belirlenen zincir marketlerden alabilmeleri için yardımları alış veriş kuponu olarak kendilerine verdik. Yardımlar, belirlenen bir program dahilinde, Meclis Başkanımız Saim Özakalın, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis üyelerimiz ile Odamız Genel Sekreterliği’nin koordinasyonunda ihtiyaçlı ailelere ulaştırıldı.” diye konuştu.Erzurum’da Ramazan ayındaki paylaşma ve yardımlaşma geleneğinin asırlardır hiç bozulmadan devam ettiğini dile getiren Başkan Yücelik, “Bu güzel ve anlamlı geleneğin devam etmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Bizler, birlikte ve beraber oldukça her zorluğun üstesinden gelir, her sıkıntıyı omuz omuza verip aşarız. İnşallah bu sıkıntılı günleri de geride bırakacağız. Allah, bu sıkıntılı dönemi atlatmamızda devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun” dedi.