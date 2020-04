Vali Okay Memiş: “Emeğin ve emekçinin dayanışma günü kutlu olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.1 Mayıs’ın dünya çapında “Birlik ve Dayanışma Günü” olarak tüm işçiler tarafından kutlanıldığını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Ülkemizde ise ilk kez 1923 yılında resmî olarak kutlanan bu gün, 2008 yılı Nisan ayından itibaren “Emek ve Dayanışma Günü” olarak kutlanılmaya başlanmıştır. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile de 1 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmiştir.Üretime yaptıkları katkılar sayesinde ülkemizin gelişmesinde ve büyümesinde önemli paya sahip emekçilerimiz ile yüreği dostluk, barış ve kardeşlik için atan tüm çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum” dedi.Ülkemizin gerek içeride ve gerekse dışarıda hem askeri, hem sosyal ve hem de ekonomik anlamda büyük mücadeleler verdiğini, bu mücadelenin ancak birlik ve dayanışma ruhu ile aşılabileceğini, günümüz dünyasında savaşların daha çok ekonomik alanda yaşandığını, dolayısıyla çalışan ve üreten güçlü ülkelerin ayakta kalabileceğini, bu yarışa ayak uyduramayanların ise büyük sıkıntılara maruz kalacaklarının da bir gerçek olduğunu dile getiren Erzurum Valisi Okay Memiş, açıklamasını şöyle sürdürdü;“Hepimiz, 7’den 70’e istikrar içinde büyüyen ve gelişen, dolayısıyla kimseye muhtaç olmadan hareket eden, özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamak istiyoruz. Önümüzde büyük hedeflerimiz; aşmamız gereken engellerimiz ve çözmemiz gereken sorunlarımız var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladığımız şu günde, o büyük hedeflere genelde toplum olarak, özelde ise işçisiyle, memuru, esnafı ve işadamı ile beraber ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.Emek, hiç şüphesiz alın teri ile çok daha kutsal hale gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz, "İşçinin haklarını alın teri kurumadan ödeyiniz" emriyle, işçinin ücretinin vaktinde ödenmesini emretmekte, işçiyi çalıştırıp ta ücretini ödemeyenlerin karşısında olduğunu buyurmaktadır.Önemli bir parçası olduğumuz şu muhteşem aynı zamanda da sıkıntılı coğrafyamızın her türlü olumsuzluklarını ve zorluklarını, üreterek, çalışarak, emek harcayarak, alın teri dökerek aşacağız. Bu büyük ve kutsal mücadelede çok önemli görevler üstlenen, ülkemizi daha ileri düzeylere taşımak için çaba sarf eden işçi kardeşlerimin gösterdiği fedakârlık ve gayrete, gönülden alkışlıyorum. Aslında bu bayram, sadece işçilerin, emekçilerin değil, hepimizin bayramı. İnancımıza ve toplumsal değerlerimize göre bayram; sevgi demektir, kardeşlik demektir, barış demektir, huzur ve güven demektir.Bir Mayıs’ın da bu duygular altında, bir bayram bir şölen havası içinde geçmesi; kardeşlik ve barış içinde kutlanması, bu kutlamaların birlik ve berberlik içinde yapılması en büyük ümit ve arzumuzdur.Malumlarınız olduğu üzere, COVID-19 mücadele kapsamında alınan önlemler gereğince, maalesef bu yıl herhangi bir kutlama yapılamayacaktır. Bu nedenle, “Evde Kal Türkiye” sloganımızla bu birlik ve dayanışma ruhu; hem İlimizin hem de ülkemizin birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlayacaktır.Bu duygu ve düşünceler ışığında, “en kutsal değer” olarak gördüğümüz emeğin ve alın terinin sahibi insanlarımızın yanı sıra, yüreği dostluk, barış ve kardeşlik için atan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleri ile birlikte sevgi ve hoşgörü içinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum.”