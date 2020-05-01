Pasinler’de trafik kazası: 1 ölü

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Erzurum’un Pasinler ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Arif Akçay yönetimindeki 25 AAN 477 plakalı otobüs ile Erzurum istikametinden Ağrı istikametinde seyir halinde ilerleyen Yusuf Kırtepe yönetimindeki 25 AP 691 plakalı araçla çarpıştı. çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken sürücü Yusuf Kırtepe ağır yaralandı.Olay yerine gelen ambulansla Pasinler Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Kırtepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.Öte yandan, kazayla ilgili Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğünce tahkikat başlatıldı.