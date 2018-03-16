“Bahar Noktası” Tiyatro Anadolu yorumuyla sahnede

Gösterime Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, öğretim elemanları ve çok sayıda seyirci katıldı. W. Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı oyunundan Can Yücel'in uyarladığı "Bahar Noktası" tiyatro oyununun yönetmenliğini Enis Yıldızüstlendi.Komedi türündeki oyunda, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı öğrencileri de yer aldı. Birbirlerine kavuşmaya çalışan aşıkların çabasına, bir de cinler ve perilerin renkli dünyaları eklenince işler iyice karışıyor. Bir masal atmosferinde geçen oyunun başrolünde ise "Aşk" bulunuyor.

Oyunun gösteriminin ardından görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, oyunculara ve oyunda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Oyun, 2017-2018 sezonu boyunca Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.