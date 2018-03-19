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Kanser Haftası dolu dolu kutlanacak

Kanserle Yaşam Derneği Başkanı İnci Ulucan 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla düzenleyecekleri etkinlik hakkında bilgi verdi.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 16:11
Kanser Haftası dolu dolu kutlanacak

Ulucan, dernek olarak kanser haftasını dolu dolu geçireceklerini ifade ederek, "1 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunma törenimiz olacak. 2 Nisan'da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde Durmuş Edis ve ekibi tarafından 'Kanser olmadan spor, kanser olduktan spor' konulu bir söyleşisi olacak. 3 Nisan günü derneğimiz gün boyu açık olacak ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. 4 Nisan'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü girişinde saat 14.00'de Sanat Derneği'nin katkılarıyla fotoğraf ve resim sergisi düzenlenecek. 5 Nisan saat 14.00'de yine Onkoloji Bölümünde Türk Sanat Müziği Korosu mini bir konser verecek. 6 Nisan Cuma günü yatan hastaları ziyaret edeceğiz. 8 Nisan Pazar günü Öğretmenevi'nde geleneksel yemeğimiz olacak" dedi.

Ulucan ayrıca, Ankara'da 30 Mart Cumartesi günü kanser hastaları olağan toplantısının yapılacağını da belirtti.

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