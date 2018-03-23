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Başkan Kalın vatandaşların kandilini kutladı

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Kırka’da vatandaşlar ile bir araya gelerek Regaip Kandili’ni kutladı.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 17:26
Başkan Kalın vatandaşların kandilini kutladı

Kırka Maden Camii'nde düzenlenen kandil programında ibadetini gerçekleştiren vatandaşlara Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın eşlik etti. Okunan Mevlid-i Şerif ile birlikte başta şehitler olmak üzere tüm Müslüman Alemi için dualar edildi.

Kandil programının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hasan Kalın, "Regaib Kandili'ni, Kırka Maden Camimizde vatandaşlarımızla birlikte idrak ettik. Bu güzel manevi bir akşamı hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Allah daha nice kandillerde bir arada olmayı bizlere nasip etsin" dedi.

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Başkan Kalın vatandaşların kandilini kutladı
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