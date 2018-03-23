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İnönülü çiftçiler Konya'daki fuara 40 kişilik bir ekiple katıldı

yönetici ve üyeleri, Konya’da düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarına 40 kişilik bir ekiple katıldı.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 11:19
İnönülü çiftçiler Konya'daki fuara 40 kişilik bir ekiple katıldı

Oda yöneticileri ve çiftçiler, tarım makinelerinden bitkisel üretim firmalarına, hayvancılık ekipmanlarından traktör modellerine ve tarım aletlerine kadar geniş ürün kapsamı ile dikkat çeken fuarda sektör ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip etme ve inceleme fırsatı buldu.

Başkanı Ömer Koyunoğlu, fuar ziyareti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çiftçilerimize yararı olacak ve gelişimlerine ışık tutacak bütün etkinliklere katılmaya çalışıyoruz. Odamıza üye 40 kişi ile birlikte katıldığımız bu fuarın, çiftçilerimizin ekipmanlarını geliştirmelerinde faydalı olacağına inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İnönülü çiftçiler Konya'daki fuara 40 kişilik bir ekiple katıldı
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