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’den kültür, sanat ve edebiyat etkinliği

Kültür Sanat Derneği () üyesi şair, yazar, ressam, karikatürist, müzisyen, halk oyunu dansçıları ile Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği sanatçıları bir araya geldi.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 13:57
ESKÜDER’den kültür, sanat ve edebiyat etkinliği

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliği birçok sanatsever takip etti.

Etkinlik boyunca edebiyattan, halk danslarına, Türk Sanat Müziği dinletisinden tiyatro gösterisine birçok performans izleyicilerle buluştu. Bir konuşma gerçekleştiren Başkanı Gazi Durusu, "Bizler Eskişehir'imizin kültürü ve sanatı için; tüm sanatçıları, ESKÜDER çatısı altında bir araya getirdik. Sanat, kültür alanında sanatçılarımızı, Eskişehir halkımızla bu etkinlikte buluşturduk" ifadelerinde bulundu. Etkinlik sonunda emeği geçenlere 'teşekkür belgesi ve çiçek' takdim etti.

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