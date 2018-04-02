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ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

'de bir binanın ndan duman geldiği ihbarı, ni harekete geçirdi.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 17:09
Yangın ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre İstiklal Mahallesi Başan Sokak'ta bulunan bir binanın ndan dumanların yükseldiğine dair ihbar aldı. Verilen adrese 3 itfaiye aracı ile kısa süre içerisinde giden ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Bu sırada sokak üzerinden geçen vatandaşlarda meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını izlemeye başladı.

Binada incelemelerde bulunan itfaiye personelleri dumanların sebebini bulamadıklarını belirtirken, korkulacak bir şeyin olmadığını aktardılar. Öte yandan ihbar kısa süreli bir paniğe neden oldu.

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Yangın ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi
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