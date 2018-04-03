Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Eskişehir Bölge Haberleri > “Ses Sağlığı ve Hastalıkları” konferansı gerçekleştirildi

Sağlığı ve Hastalıkları” konferansı gerçekleştirildi

Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri kapsamında “ Sağlığı ve Hastalıkları” konulu konferans gerçekleştirildi.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 10:25
“Ses Sağlığı ve Hastalıkları” konferansı gerçekleştirildi

Kare Salon'da düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan (YEDH) Hastalıkları Doktoru Doç. Dr. , tellerinin önemi ve ses hastalıklarına neden olan faktörler ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. 18 yıldır hekimlik yapan Doç. Dr. Fidan, sesiyle para kazanan kişilere ses profesyoneli denildiğini belirterek ses profesyonelleri için sözlü ifadenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr. Vural Fidan tiyatro sanatçılarının, aktör ve aktrislerin, hatiplerin, öğretmenlerin ve siyasetçilerin ses profesyoneli olarak tanımlanabileceğini söyledi. Ayrıca ses hastalıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Fidan "Belli başlı ses hastalıkları arasında ses telleri üzerinde ve boğazda kistler, ses teli felci, kas gerilim disfonisi, puberfoni, sulkus vokalis, granülomlar, nodüller ve polipler yer alıyor" dedi.

Ses telleri hastalıklarının tedavi yöntemlerinden de bahseden Doç. Dr. Vural Fidan, ses hastalıklarına neden olan faktörlerin arasında hava kirliliği, kafein, alkol ve sigara tüketiminin yer aldığını belirtti. Konferans, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Ses Sağlığı ve Hastalıkları” konferansı gerçekleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN