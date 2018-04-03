“Ses Sağlığı ve Hastalıkları” konferansı gerçekleştirildi

Kare Salon'da düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Yunus Emre Devlet Hastanesi (YEDH) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doktoru Doç. Dr. Vural Fidan, ses tellerinin önemi ve ses hastalıklarına neden olan faktörler ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. 18 yıldır hekimlik yapan Doç. Dr. Fidan, sesiyle para kazanan kişilere ses profesyoneli denildiğini belirterek ses profesyonelleri için sözlü ifadenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr. Vural Fidan tiyatro sanatçılarının, aktör ve aktrislerin, hatiplerin, öğretmenlerin ve siyasetçilerin ses profesyoneli olarak tanımlanabileceğini söyledi. Ayrıca ses hastalıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Fidan "Belli başlı ses hastalıkları arasında ses telleri üzerinde ve boğazda kistler, ses teli felci, kas gerilim disfonisi, puberfoni, sulkus vokalis, granülomlar, nodüller ve polipler yer alıyor" dedi.

Ses telleri hastalıklarının tedavi yöntemlerinden de bahseden Doç. Dr. Vural Fidan, ses hastalıklarına neden olan faktörlerin arasında hava kirliliği, kafein, alkol ve sigara tüketiminin yer aldığını belirtti. Konferans, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

