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Halk Merkezlerinden yıl sonu tiyatro gösterisi

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri’nde açılan tiyatro atölyeleri yılsonu gösterisine hazırlanıyor.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 15:07
Halk Merkezlerinden yıl sonu tiyatro gösterisi

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri'nde açılan tiyatro atölyelerine giden katılımcılar, yıl boyunca hazırlandıkları tiyatro oyunu ile tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 8 - 9 Nisan tarihinde Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek gösterimler saat 11.00'da yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

Yıl Sonu gösterileri kapsamında 8 Nisan tarihinde Gökmeydan, Kırmızıtoprak, Sezai Aksoy, Emek, Büyükdere ve Ihlamurkent Halk Merkezleri tarafından "Umut Masalı, Barış Ülkesi, Çocuk Hakları" gibi çocuk oyunları sahnelenecek. 9 Nisan tarihinde ise Kırmızıtoprak Halk Merkezi tarafından "Çehov'dan Esintiler" isimli yetişkin oyunu oynanacak. Gösterilerin ardından düzenlenen tören ile katılımcılara ödül verilecek.

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Halk Merkezlerinden yıl sonu tiyatro gösterisi
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