Vali Çakacak, Ardahan’dan gelen öğrencilerle yemekte buluştu

"Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Ardahan'dan gelen öğrencilerle öğle yemeğinde buluşan Vali Çakacak, projenin, öğrenciler arasındaki kardeşlik bağlarını daha çok güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Proje kapsamında Eskişehir'e gelen öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Vali Çakacak, "Eskişehir'de kendinizi evinizde gibi hissedin. Sizler, bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye'yi aydınlık yarınlara sizler ulaştıracaksınız" dedi. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen 'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden binlerce öğrencinin Batı illerinde misafir edildiğini aktaran Vali Çakacak, öğrencilerin gezdikleri illerde güzel arkadaşlıklar edindiklerini bildirdi.

Öğretmenevinde düzenlenen yemekte konuşan Vali Çakacak, "Bu proje sizlerin kardeşlik bağlarını daha çok güçlendirmek için uygulamaya konulmuştur. Bu proje sayesinde yeni insanlarla tanışarak, kardeşlik halkanızı genişletmek ileride sizlere büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bu bakımdan 'Biz Anadaoluyuz Projesi'nin ismi büyük bir anlam ifade etmektedir. Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşayan atalarımız, Anadolu'nun ana kucağı gibi olduğunu her fırsatta tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu.



"BU MİLLET TARİHİN HER DÖNEMİNDE ZORDA KALANLARA YARDIM ETMİŞTİR"

Dünyanın neresinde olursa olsun zorda olan kim varsa Türkiye'nin hemen yardıma koştuğunu dile getiren Vali Çakacak, "'Biz Anadolu'yuz diyen bu milletin evlatları, birlik ve beraberlik içinde tarihin her döneminde zorda kalmış insanlara yardım etmiştir. Bu projeyle birlikte sizler de yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinecek, kardeşlik bağlarınızı daha da güçlendireceksiniz" ifadelerinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyetinin birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine kurulduğunu hatırlatan Vali Çakacak, öğrencilere Eskişehir'de kaldıkları süre içerisinde güzel saatler geçirmelerini diledi.

Üç gün boyunca Eskişehir'de misafir edilecek öğrenciler; Seyitgazi ilçesindeki Seyitgazi Türbesini, Yazılıkaya'yı, Çifteler Sakaryabaşı'nı, Odunpazarı Evlerini, Kurşunlu Külliyesini, Çağdaş Cam Sanatları Müzesini, Sazova Türk Dünyası Bilim Merkezini, Hayvanat Bahçesini ve Miniatürk'ü ziyaret edecek.

Programın sonunda Vali Çakacak, misafir öğrencilere Eskişehir'i anımsatacak çeşitli hediyeler verdi.