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Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı

Osmangazi Üniversitesi araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için saat 11.00'de üniversitede tören yapılacak

AA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 09:59
Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı
Törenin ardından Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ve Arş. Gör. Armağan'ın cenazeleri Tokat, Dr. Öğr. Üyesi Çağlak'ın cenazesi Kayseri, Özmutlu'nun cenazesi de 'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesinde defnedilecek. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için saat 11.00'de üniversitede tören düzenlenecek.

Araştırma görevlisi Volkan B'nin dün silahlı saldırısı sonucu öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgu önünde acılı aileler ile yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı üniversitede saat 11.00'de tören düzenlenecek. Törenin ardından Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri defnedilmek üzere Tokat, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak'ın cenazesi Kayseri, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun cenazesi de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesine götürülecek.

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, fakülte binasında Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı dün silahla öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı
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