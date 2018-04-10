Mahalle halkı caminin kışlık ihtiyacı için harekete geçti

Seyitgazi ilçesi Akın Mahallesinde bulunan Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurtaydın Parkı'ndaki çalışmaların ardından oluşan budanmış ağaç parçaları, muhtarı öncülüğünde mahalle sakinleri tarafından imece usulü temizlenerirken, caminin de gelecek kış için ısınma ihtiyacı karşılanmış oldu. Akın Mahallesi Muhtarı Cengiz Çoşkunpınar, "Vatandaşlarımızla birlikte imece usulüyle çalışarak köyümüze hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Budanan ağaçlarımızın atıklarını köy camimizin ısınmasında kullanacağız" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU