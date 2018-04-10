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Mahalle halkı caminin kışlık ihtiyacı için harekete geçti

’in Seyitgazi ilçesindeki bir parkda yapılan bakım çalışmaları ardından bir araya gelen mahalle halkı, budanan ağaçlardan kesilen parçaları caminin ısınmasında kullanılmak üzere el birliği ile topladılar.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 14:52
Mahalle halkı caminin kışlık ihtiyacı için harekete geçti

Seyitgazi ilçesi nde bulunan Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurtaydın Parkı'ndaki çalışmaların ardından oluşan budanmış ağaç parçaları, muhtarı öncülüğünde mahalle sakinleri tarafından imece usulü temizlenerirken, caminin de gelecek kış için ısınma ihtiyacı karşılanmış oldu. Akın Mahallesi Muhtarı Cengiz Çoşkunpınar, "Vatandaşlarımızla birlikte imece usulüyle çalışarak köyümüze hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Budanan ağaçlarımızın atıklarını köy camimizin ısınmasında kullanacağız" ifadelerini kullandı.

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Mahalle halkı caminin kışlık ihtiyacı için harekete geçti
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