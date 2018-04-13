9. Uluslararası Sanat Çalıştayı başlıyor

Etkinlik, 16 - 20 Nisan tarihleri arasında Türkiye ile birlikte 7 ülkeden 24 sanatçının katılımı ile gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Japonya ve Ukrayna'dan sanatçıların katılacağı çalıştayın bu yılki onur konuğu ise ressam, sanat eğitimcisi ve öğretim üyesi Devrim Erbil olacak. Çalıştay'ın açılışı, 16 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Çalıştaya katılacak ressamların çalışmaları hafta boyunca yine aynı merkezde devam edecek.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 8 çalıştaya katılan 231 yerli ve yabancı sanatçı 335 eser kazandırdı. Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dolu geçmesi bekleniyor. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Şiir Buluşması etkinlikleri ile birlikte Tepebaşı Belediyesi'nin 3 büyük sanatsal etkinliğinden biri olarak dikkat çeken çalıştay, kazandığı uluslararası kimlik ile de takdir topluyor.