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Cam Bölümünün öğrencileri ve mezunları ödüle doymuyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümünün öğrencileri ve mezunları 2017-2018 dönemi içinde tasarlayıp ürettikleri eserleriyle katıldıkları çeşitli yarışmalardan çok sayıda ödül kazandı.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:40
Cam Bölümünün öğrencileri ve mezunları ödüle doymuyor

2004 yılında kurulan Cam Bölümü kurulduğu günden bugüne; ulusal ve uluslararası platformlarda önemli başarılara imza attı. Bölüm ayrıca gerçekleştirdiği organizasyonlarla da ülkemizde cam sanatının tanınmasında ve yayılmasında önemli katkılar sağladı. Cam Bölümü'nde bu yıl ulusal ölçekteki kazanılan ödüller ise; "Doğuş Holding'in düzenlediği 'Sanata Bir Yer Projesi Özel Ödülü' Ecem Yılmaz, '10. Muammer Çakı Öğrenci Yarışması Cam Dalı'nda Başarı Ödülü Mustafa Kaya ve aynı yarışmada 'Decorium Özel Ödülü' Ecem Yılmaz, '8. Bazaart Sanat Yarışması Özel Ödülleri' ile Hale Feriha Hendekçigil ve Begüm Tosun, Konya Kültür ve Tasarım Yarışması Teşvik Ödülü ile İbrahim Erdoğan" şeklinde sıralandı.

Uluslararası platformda da Nihan Ertürk 18 Mart tarihinde Venedik'te düzenlenen "Euro Expo Art 2018" sanat fuarında gümüş kategoride ödüle layık görüldü. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve dünyanın en büyük cam merkezi ve organizasyonlarının yapıldığı kurum olan Corning Cam Müzesi'nin düzenlediği ve yoğun katılımın olduğu "New Glass Review 39" sergisinde İbrahim Erdoğan'ın eseri yer aldı.

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Cam Bölümünün öğrencileri ve mezunları ödüle doymuyor
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