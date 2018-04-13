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Vali Çakacak, Milli Sporcu Avcı’yı makamında kabul etti

Valisi Özdemir Çakacak, İnönü Belediyesi Oryantiring Kulübünün başarılı milli sporcusu Elif Gökçe Avcı’yı ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında kabul etti.

İHA Eskişehir Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 16:00
Vali Çakacak, Milli Sporcu Avcı’yı makamında kabul etti

Geleceğin teminatı olan gençlerin vatanına ve milletine faydalı iyi birer insan olarak yetiştirmesine ülke olarak büyük önem verdiklerini aktaran Vali Çakacak, şehri ve ülkeyi uluslararası alanda başarıyla temsil eden Elif Gökçe Avcı'yı tebrik etti. Sporda, azim ve kararlılıkla mücadele etmenin önemine dikkat çeken Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek milli sporcu Avcı'yla gurur duyduklarını söyledi.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden milli sporcu Avcı ise, 2017-2018 sezonunu Gençler Türkiye Şampiyonu olarak tamamladığını ve 7-15 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da yapılacak Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğini belirtti.

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Vali Çakacak, Milli Sporcu Avcı’yı makamında kabul etti
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