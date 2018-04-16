Salon 2016'da 'Kanun Piyano İkilisi' konseri

Konserde piyanoda Esra Berkman, kanunda da Lilian Tonella Tüzün yer aldı. 1926 yılından 1972 yılına kadar bestelenmiş çeşitli parçaların seslendirildiği konserde; Haçatur Avetisyan'ın Uyanış, Zeytin Dalı, İğlerin Dansı, Aram Haçaturyan'ın Yaşlıların Dansı, Gayane Balesi'nden transcription: H. Avetisyan, Komitas'ın Kele Kele, Kayısı Ağacı transcription: H. Avetisyan, Fikret Amirov'un Şehrizadın Şenliyi 1001 Gece Balesinden, Dadaş Dadaşov'un Scherzo Çınara'nın Sevinci, Tolga Zafer Özdemir'in Likya Dede Balesi'nden Fragmanlar, Karşılama, Aganta Burina Burinata, Cem Prulliyaş, Enis Gümüş'ün Başına Bağlamış Astar'dan, Uğraş Durmuş'un Haliç'te No:8, Onur Türkmen'in Kanun ve Piyano için Anımsamalar (ilk seslendiriliş) eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.



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