İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Tiran yolcusu

Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün özel daveti üzerine Tiran'a gidecek olan orkestra, Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında performans sergilemek üzere prova çalışmalarına devam ediyor. Etkinlikte sahne alacak İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası; Ramazan Albayrak'ın şefliğinde ve 17 eğitmen, 68 öğrenci ile Happy Blues, Orkestra İçin Suit, Pizzicato Polka, Ağır Zeybek, Bugün 23 Nisan, Bir Dünya Bırakın, Mrekullia, Sa I Dua Lulet ve Chamambo isimli şarkılar olmak üzere 9 eseri icra edecek. Etkinlikte Liceu Artistik Jordan Misja Güzel Sanatlar Lisesi'nin 60 kişilik korosu, İki Elin Sesi Var Orkestrası'na 2 Arnavutça, 2 de Türkçe parça ile eşlik edecek. Ayrıca aynı liseden 10 öğrenci de yaylı çalgılarda orkestrayla birlikte çalacak.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYORLAR"

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, birçok ödüle layık görülen İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası hakkında şunları söyledi;

"Ben diş hekimiyim ve kente hep hekim gözüyle bakıyorum. Önce hekimim, sonra belediye başkanıyım. Kentte fiziki alanlar, yeşil alanlar, her şey önemli ve temel görevlerimiz. Ama esas olan ve şehri dolduran sosyal, sanat, spor ve sağlık projeleridir. İki Elin Sesi Var projesini 3 yıl önce hayata geçirdik. 40 enstrümanla bu orkestra işe başladı. Süreç çok başarılı geçti; çocuklarımız 20'ye yakın konser verdi. Bu çocuklarımızın başarısı bizleri çok memnun ediyor. Bugün çok mutluyuz. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile ödüller de aldık. Daha çok ödüller alacaklar. Ben buna inanıyorum. En büyük ödülleri ise Türkiye'ye çağdaşlığın nasıl olduğunu anlatıyorlar. Bir çocuk neler yapabilir, bunu anlatıyorlar. Dayanışma, birlikte olma, sosyalleşme, paylaşma. Her anlamda Türkiye'ye örnek oluyorlar. Onları tek tek kutluyorum."