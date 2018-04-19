Levent Özçelik'ten, Anadolu Üniversitesi'nde spor söyleşisi

Etkinlik, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından 'Proje dersi' kapsamında düzenlenen programı çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci takip etti.



"HİÇ AKLIMDA YOKKEN SINAVA BAŞVURDUM VE KAZANDIM"

Söyleşide, meslek hayatını, meslek hayatında yaşadığı zorlukları ve unutulmaz anlarını paylaşan Levent Özçelik, "Aslında Hukuk Fakültesinden bu mesleğe geçiş yaptım. Sınavlara girdik. 7 bin kişi içinden sadece 5 arkadaş kazanma başarısı göstermiştik. Arkasından 1 yıl boyunca devam eden kurslar sonrası bu mesleğe devam ettik. Ediş o ediş. O dönemde bir öneri geldi. Lisedeki yıllığımda 'Levent, dileriz iyi bir hukukçu, iyi bir siyasetçi ya da iyi bir maç spikeri olur' diye bir satır var. Sınıfta da biraz fazla konuşuyorduk herhalde. Bir öneri oldu ve hiç aklımda yokken sınav için başvurdum ve kazandım. Hem radyo spikerliği hem de spor spikerliği için yapılan bir sınavdı. Sınav sonucunu öğrenmek için açıkçası merkeze öylesine gitmiştim. Kazanacağıma dair çok da kendimi ümitlendirmiyordum. Baktım ve kazanmışım. İnanılmaz mutlu olmuştum" şeklinde konuştu.

Özçelik, yaptığı konuşma sonrası öğrencilerden gelen sorulara da içtenlikle yanıt verdi. Medya sektörü içinde bulunmanın önemli avantajları olduğunu ancak buna ek olarak büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Özçelik, kariyeri boyunca tüm kesimlere karşı objektif olmaya gayret gösterdiğini ifade etti.

Etkinlik sonrası, Levent Özçelik'e çeşitli hediyeler ve teşekkür belgesi takdim edildi.