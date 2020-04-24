Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eskişehir Haberleri Demiryolu güzergahında otla mücadele kapsamında ilaçlama

Demiryolu güzergahında otla mücadele kapsamında ilaçlama

Arifiye- arası demiryolu güzergahında, 27 Nisan-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında; otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacağı duyuruldu.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur” dedi

Giriş Tarihi: 24.4.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 18:30 ABONE OL
Arifiye-Eskişehir arası demiryolu güzergahında, 27 Nisan-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında; otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacağı duyuruldu.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları ve ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur” dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demiryolu güzergahında otla mücadele kapsamında ilaçlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA