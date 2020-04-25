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Temizlik çalışması hız kesmiyor

Giriş Tarihi: 25.4.2020 14:15 ABONE OL
Temizlik çalışması hız kesmiyor
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor.
Yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı da sokağa çıkma yasağı uygulanan süre boyunca görev yapmaya devam ediyor. Ekipler son olarak Esentepe, Şarhöyük Yeşiltepe, Sütlüce, Şirintepe, Zincirlikuyu ve Uluönder mahallelerinde yolları ve kaldırımları hijyenik bir hale getirdi. Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belirlenen program çerçevesinde çalışmaların süreceğini bildirdi.
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Temizlik çalışması hız kesmiyor
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