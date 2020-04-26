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Sokak ’can dostlara’ emanet

Türkiye genelindeki 31 ilde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen dışarı çıkma kısıtlamasında, caddeler sokak hayvanlarına kaldı.’de 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Kısıtlamanın son saatlerine gelinirken, caddelerde sadece sokak hayvanlarının olması güzel görüntüler oluşturdu. Sokaklarda uyuyan ve dolaşan hayvanlar, belediye ekiplerinin ve vatandaşların koymuş oldukları mama ve sularla besleniyor.Sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 23.59 itibariyle sona erecek

Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:15 ABONE OL
Sokak ’can dostlara’ emanet
Türkiye genelindeki 31 ilde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen dışarı çıkma kısıtlamasında, caddeler sokak hayvanlarına kaldı.
Eskişehir’de 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşlar evlerinden çıkmıyor. Kısıtlamanın son saatlerine gelinirken, caddelerde sadece sokak hayvanlarının olması güzel görüntüler oluşturdu. Sokaklarda uyuyan ve dolaşan hayvanlar, belediye ekiplerinin ve vatandaşların koymuş oldukları mama ve sularla besleniyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 23.59 itibariyle sona erecek.
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Sokak ’can dostlara’ emanet
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