Eskişehir’de sulama sezonu başladı

Eskişehir’de 17 Nisan 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda il genelinde toplam 325 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı, ülke ekonomisine 720 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Konu ile ilgili DSİ tarafından yapılan açıklama şu şeklide:“Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda İç Anadolu’nun gözbebeği Eskişehir’de 17 Nisan 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Eskişehir ilimiz ve ilçelerimizde toplam 325 bin dekar tarım arazisi sulanacak olup; 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 720 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Eskişehir ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Eskişehir sulamasıdır. İş kapsamında 130 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 287 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Eskişehir ilimizde diğer en bir önemli projede Seyitgazi sulamasıdır. İş kapsamında 85 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 190 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz.”