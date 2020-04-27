Kaymakam Erdinç Yılmaz tekrar görevinin başında

Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine başladı.Kaymakam Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Covid-19) yakalanmıştı. Tedavisi hastanede 6 Nisan’da başlayan Kaymakam Yılmaz, son yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, bugün itibariyle de tekrar görevinin başına geçti. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele de ki çalışmalara bıraktığı yerden devam eden Yılmaz, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları ile vatandaşlara yapılan yardımları yakından ilgilenmeye yeniden başladı.