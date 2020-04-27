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Olgunlaşma Enstitüsünden sağlık çalışanlarına koruyucu önlük

Olgunlaşma Enstitüsü’nün usta öğrencileri, maske üretiminin ardından şimdi de sağlık çalışanları için koruyucu önlük dikiliyor.Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü de çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin ihtiyacı olduğu dönemlerde maske üretimi yapan usta eller, şimdi de koruyucu önlük dikmeye başladı. Özellikle sağlık çalışanlarının yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu ve tulum şeklinde hazırlanan önlükleri diken öğrenciler, çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Ellerindeki imkanlar doğrultusunda hastaneler ve

Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:30 ABONE OL
Olgunlaşma Enstitüsünden sağlık çalışanlarına koruyucu önlük
Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nün usta öğrencileri, maske üretiminin ardından şimdi de sağlık çalışanları için koruyucu önlük dikiliyor.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü de çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’nin ihtiyacı olduğu dönemlerde maske üretimi yapan usta eller, şimdi de koruyucu önlük dikmeye başladı. Özellikle sağlık çalışanlarının yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu ve tulum şeklinde hazırlanan önlükleri diken öğrenciler, çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Ellerindeki imkanlar doğrultusunda hastaneler ve sağlık kuruluşları için hazırlanan önlükler, ihtiyaçları olan kurumlar için adeta kurtarıcı olacak.
Ayrıca korona virüs geçene kadar çalışmaların Olgunlaşma Enstitüsünde devam edeceği belirtildi.
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Olgunlaşma Enstitüsünden sağlık çalışanlarına koruyucu önlük
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