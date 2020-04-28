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Vatandaşlara sıkı önlemler altında hizmet veriliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından oluşturun Seyahat İzin Kurulu, günde ortalama 600 vatandaşa hizmet veriyor. Vatandaşlar sosyal mesafe gözetilip, maske ve eldivenle sırayla içeri alınarak evraklarını teslim ediyor.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, istisnai durumlar dışında şehirlerarası yolculuk kısıtlanmıştı. Konuyla ilgili Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından, istisnai durumlarda başvurulması amacıyla Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Seyahat İzin Kurulu faaliyete sokuldu. Buraya gelenler sosyal mesafe kurallarına uyup maske ve eldiven takarak kurul tarafından içeri alınıyor ve evraklarını teslim ediyor. Ön masaya

Giriş Tarihi: 28.4.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 12:30 ABONE OL
Vatandaşlara sıkı önlemler altında hizmet veriliyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından oluşturun Seyahat İzin Kurulu, günde ortalama 600 vatandaşa hizmet veriyor. Vatandaşlar sosyal mesafe gözetilip, maske ve eldivenle sırayla içeri alınarak evraklarını teslim ediyor.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, istisnai durumlar dışında şehirlerarası yolculuk kısıtlanmıştı. Konuyla ilgili Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından, istisnai durumlarda başvurulması amacıyla Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Seyahat İzin Kurulu faaliyete sokuldu. Buraya gelenler sosyal mesafe kurallarına uyup maske ve eldiven takarak kurul tarafından içeri alınıyor ve evraklarını teslim ediyor. Ön masaya verilen evraklar, kabul edildiği takdirde oluşturulan 6 kurul masasına iletilerek burada seyahat işlemleri gerçekleştiriliyor. Günde ortalama 600 vatandaşın geldiği kurulda, virüsün bulaşma riskine karşı vatandaşlar 10’ar kişilik gruplar halinde içeriye alınıyor.

“Seyahat izni alamadığım için burada kaldım”
Kuruldan seyahat izin belgesi almak için gelen üniversite öğrencisi Ali Beycan, “Öğrenciyim burada okuyorum. İzmir’e gitmek istiyorum. Seyahat izni alamadığım için burada kaldım. Burada tedbirler alınmış ama geçerli sebep olarak cenaze ya da hastalık olması gerektiğini söylüyorlar. Bence insanların maddi durumlarının da düşünülmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşların kurallara fazla uymadığını düşünüyorum ama burada tedbirler alınmış”
Osmangazi Üniversitesi Elektrik Bölümü öğrencisi Muhammet Mertcan ise “Öğrenciyim İzmir’e gitmek istiyorum. Burada artık geçinemiyorum ve kiramı da ödeyemiyorum. Onun için İzmir’e gitmem lazım ama seyahat izni çıkmıyor. Vatandaşların kurallara fazla uymadığını düşünüyorum ama burada tedbirler alınmış” dedi.

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Vatandaşlara sıkı önlemler altında hizmet veriliyor
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