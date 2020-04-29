ESMİAD’dan esnafa ‘e-ticaret’ çağrısı

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, sanayicilerin yanı sıra her esnafın e-ticarete yönelmesi gerektiğini söyledi.Korona virüs (Covid-19) nedeniyle işletmeleri kapalı olan çok sayıda esnaf mağdur durumda. Devletin vermiş olduğu destekle bu süreci atlatmaya çalışan esnafa ESMİAD’dan ‘e-ticaret’ çağrısı geldi.ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, e-ticareti sadece sanayicilerin yapmaması gerektiğine dikkat çekti.Her esnafın bu alana yönelmesinin ülke içinde önemli olduğunu belirten Seyhan, konuyla ilgili konuşmasında şunları söyledi:“Covid-19 salgını ile birlikte dünya ekonomisinin hangi yöne gideceği belirsizliğini koruyor. Lakin dünya alışveriş yapmaya devam ediyor. Ülkemizin ekonomisine ve ticari hayatındaki belirsizliğe bakacak olursak en büyük darbeyi de küçük esnaf almış durumda. Devletimizin desteklerinden faydalanılsa da tedirgin bekleyiş maalesef devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) bizlere, yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Evlerinde kalan esnaflarımızın, tüccarlarımızın, öğrencilerimizin, tüm vatandaşlarımızın bu durum karşısında yeni fikirler üretmesi gerektiği de böylece ortaya çıkmış oldu. Bu fikirlerin başında e-ticaret ile birlikte e-ihracata yönelik satışların artması elzem bir hal almıştır. Dünya e-ticaret hacmi 2019 yılında yaklaşık 3,5 trilyon dolara ulaşmışken Türkiye sadece 11,5 milyar dolarda kalmıştır.Sadece sanayici ihracat yapabilir algısı artık yıkılmalı. Covit-19 salgını sebebiyle devletimizin uygulamaya aldığı kısıtlamaların okumasını iyi yapmamız gerekiyor. Sınır kapıları sadece seyahatlere kapalı olduğu, ticarete açık olduğu unutulmamalıdır. Elimizdeki imkanlar iyi değerlendirilmeli ve acilen e-ihracata yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu konuda satış yapmak isteyen kişi veya firmalara da destek vermeye hazırız.”