ESO’nun talepleri karşılık buluyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde İç Anadolu Bölgesi’nin önemli maden üreticilerini bir araya getiren Eskişehir Madencilik Kümesi, Korona virüsten etkilenen sektörleri için talep ettikleri konuların büyük bir kısmının karşılık bulduğunu, ancak sektörün mutlaka desteklenmeye devam etmesi gerektiğini bildirdi.Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Ekrem Bulur, madenciliğin hayatı devam ettirmek için gereken temel bileşenlerin başında geldiğini belirterek, “Biz üretmeliyiz ki birçok sektör de üretimine devam edebilsin. Bu yüzden içinde bulduğumuz süreçte beklentilerimizin büyük bir kısmına cevap üreten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Maden ve Petrol İşleri ile Orman Genel Müdürlüklerimize teşekkür ederiz. Doğrudan-dolaylı olarak 2 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörümüz desteklendiği sürece üretim her aşamada sürecek ve 4,3 milyar dolar olan ihracatımız daha da artacaktır” dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca mücbir sebep gereği bazı taleplerinin olduğunu yine bu mücbir sebepler doğrultusunda alınan tedbirlerin bulunduğunu ifade eden Bulur, bunlar hakkında şunları söyledi:“Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken 2019 yılı işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeler, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç ay uzatılarak 30 Eylül 2020 tarihine kadar verilebilecek. Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında, ön inceleme raporu, maden arama projesi, arama faaliyet raporu veya işletme projesi verme zorunluluğu bulunan ruhsat/müracaat sahalarının tamamı için, söz konusu rapor/projelerin verilme süresi ve talebe ilişkin diğer yükümlülükler 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında işletme projesi verilmesi zorunluluğu olan tüm işletme ruhsatları için altı ay öncesinden verilmesine ilişkin hüküm uygulanmayacak. Maden Kanununun ilgili maddeleri kapsamında ruhsat sahibine verilen sürelerin mücbir sebep ilan edilen tarih aralığında bulunması halinde; belirtilen eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılacak. Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2019 yılı Devlet Hakkının, 28 Aralık 2020 tarihine kadar ödenebilecek. Ocak ayı içerisinde yatırılmadığı için iki kat olarak tahakkuk ettirilen ve 2020 yılı Haziran ayının son gününe kadar ödenmesi gereken ruhsat bedelleri, iki kat olacak şekilde ödenmesi kaydı ile ruhsat iptali yapılmaksızın 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılacak. Maden Kanunun 24’üncü maddesinin on birinci fıkrası kapsamında; 7’inci madde izinlerinin süresi içinde verilmediği dönemler hesaplanırken 2020 takvim yılının tamamı idari para cezası uygulamasına mesnet teşkil eden döneme dahil edilmeyecek ve hak düşürücü süreler 28 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmayacak. Maden Kanununun 24 üncü maddesinin on ikinci fıkrası kapsamında değerlendirme yapılırken, mücbir sebep ilan edilen tarih aralığı dikkate alınmayacak. Verilmesi zorunlu olan 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun olmadığına dair belge 30 Eylül 2020 tarihine kadar istenmeyecek.”