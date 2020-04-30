Millî Dayanışma Kampanyası’na bir destek de TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. çalışanlarından

Millî Dayanışma Kampanyası’na TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. çalışanlarından 800 bin TL’yi aşan bir destek geldi.Konuyla ilgili açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Millî Dayanışma Kampanyası’na TEI’nin kurumsal olarak bağışladığı 1 milyon TL tutarındaki desteğe ilave olarak TEI çalışanlarının bireysel katkılarıyla 806 bin 140TL’lik bir bağış daha gerçekleştirdiği belirtildi.TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, konuyla ilgili olarak “Salgından maddi anlamda da olumsuz etkilenen çok sayıda vatandaşımız mevcut ve TEI olarak biz de bu anlamda kurumsal olarak bir destek sağlayabilmek için elimizi taşın altına koyma gereği hissettik. Geçtiğimiz haftalarda şirket olarak 1 milyon TL tutarında bir bağışta bulunmuştuk. Çalışanlarımız arasında da bir bağış kampanyası başlattık ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak ben ve üst yönetim kadromuz da dahil olmak üzere TEI ailesinin her seviyede fertlerinin bireysel katkılarıyla 806 bin 140 TL tutarında ilave bir bağışta daha bulunuyoruz. Toplanan yardımların ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine aş, kaynayacak çorba olması dileklerimle kampanyaya katılan tüm TEI çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.Özellikle millî projelerde çalışmalara aralıksız devam edildiğinin altını çizen Akşit, “Savunma sanayiinin stratejik öneme haiz bir sektör olması sebebiyle, devletimizden aksi bir talimat gelmediği sürece iş ortamlarımızda her türlü tedbiri alarak çalışma hayatımıza devam edeceğiz. Hem şirket olarak çalışma alanlarımızda hem de çalışanlarımızın iş dışı yaşantılarında azami gayreti göstererek aldıkları önlemler sayesinde millî projelerimiz ile Türkiye için üretmeye ara vermeden devam ediyoruz.” dedi.