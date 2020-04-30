Tarımsal faaliyetlerin aksamadan devam etmesine önem veriliyor

Bitkisel ve hayvansal üretimin devamı tedarik zincirinde aksama olmaması için oluşturulan Tarımsal ve Hayvansal Üretimi İzleme ve Değerlendirme Kurul Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak’ın başkanlığında video konferans sistemiyle yapıldı.Bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarımsal sanayi ve gıda üretimi gibi hususların ele alındığı toplantıda Vali Çakacak, “Bir taraftan Korona virüs ile mücadele edeceğiz, bir taraftan da tarımsal ve hayvansal üretimin sekteye uğramaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tarımın, çiftçinin, üreticinin dostu olarak, bizler her zaman üreticimizin yanındayız” dedi.Vali Çakacak toplantı esnasında, “Bitkisel ve hayvansal faaliyetleri adım adım takip edeceğiz. Faaliyetlerde herhangi, bir sorun varsa sorunu ortadan kaldıracağız. Ekim-dikim ve hasat dönemi içinde olduğumuz bu sürede hem tarımsal faaliyetlerin aksamadan devam etmesini hem de salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler doğrultusundaki uyarıları dikkate almalıyız. Tarımsal üretimin sürdürebilirliğinin sağlanması için gerekli bütün önlemlerin alınması ve gıda arzının, gıda sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin karşılanması için gerekli tedbirleri alarak var gücümüzle çalışmalıyız” diye konuştu.Eskişehir’de gerçekleştirilen tarımsal ve hayvansal faaliyetler hakkında yapılan çalışmaları aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever de, bitkisel ve hayvansal üretimin sekteye uğramaması adına gerekli tedbirleri almak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.Toplantıda; Korona virüsle mücadele döneminde bitkisel ve hayvansal üretimi ile ilgili tespit edilen problemleri ortadan kaldırmaya yönelik yapılması gerekenler, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, gıda arzının ve gıda sanayisinin ihtiyacı olan hammaddenin karşılanması için alınan tedbirler görüşüldü.