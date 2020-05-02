Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eskişehir Haberleri Tepebaşı’nda sokak hayvanları için mama bırakıldı

Tepebaşı’nda sokak hayvanları için mama bırakıldı

Giriş Tarihi: 2.5.2020 15:00 ABONE OL
Tepebaşı’nda sokak hayvanları için mama bırakıldı
Tepebaşı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de sokakta yaşayan hayvanları unutmayarak besleme yapmaya devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından şefkatle besleniyor. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler, ilçenin kırsal alanlarına ve kent merkezindeki parklara kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.
Yetkililer, vatandaşlardan da sokak hayvanları için kapı önlerine su ve kuru mama bırakabileceğini hatırlatıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tepebaşı’nda sokak hayvanları için mama bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA