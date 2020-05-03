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3 Mayıs Türkçülük Günü

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Şube Başkanı Hasan Sezer, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu tarihin Türk milliyetçileri için tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.3 Mayıs Türkçülük Günü’nün milliyetçiliğin varoluşunun güçlü bir işareti olduğunu kaydeden Sezer, “Hapislerin zindanların Türk milliyetçiliğini yıldıramayacağının açık bir göstergesidir. Türklüğün varoluşuyla birlikte nice kahramanın yaktığı istiklal meşalesi 3 Mayıs 1944’ün sisli ortamında daha da güçlenmiş, çok şükür Milliyetçiliğin doğruluş müjdesi olmuştur. 3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete

Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 14:45 ABONE OL
Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Eskişehir Şube Başkanı Hasan Sezer, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu tarihin Türk milliyetçileri için tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.
3 Mayıs Türkçülük Günü’nün milliyetçiliğin varoluşunun güçlü bir işareti olduğunu kaydeden Sezer, “Hapislerin zindanların Türk milliyetçiliğini yıldıramayacağının açık bir göstergesidir. Türklüğün varoluşuyla birlikte nice kahramanın yaktığı istiklal meşalesi 3 Mayıs 1944’ün sisli ortamında daha da güçlenmiş, çok şükür Milliyetçiliğin doğruluş müjdesi olmuştur. 3 Mayıs büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçilerinin yeniden doğuşudur” dedi.
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3 Mayıs Türkçülük Günü
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