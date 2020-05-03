Apartman görevlisinin Korona testi pozitif çıkınca 119 kişi karantina altına alındı

Eskişehir’de bir apartman görevlisinin Korana virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu toplam 119 kişinin yaşadığı 2 apartman bloğu 14 gün süre ile karantina altına alındı.Eskişehir’de, Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ne bağlı Güzelyalı sokakta, Ziraat ve Emlak apartmanlarında apartman görevlisi olarak çalışan Mehmet Şenel’in Korona virüs testi 2 Mayıs tarihinde pozitif çıktı. Bunun üzerine Şenel’in çalıştığı apartmanlar Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina altına alındı. Apartmanlarda toplan 119 kişi bulunurken, burada yaşayan vatandaşlar 14 gün süre ile evlerinde izole olacak. Diğer yandan İl Sağlık Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince filyasyon çalışmaları yapılırken, apartmanlarda bulunan 65 yaş üstü 19 kişiden de numune alındı. Apartmanların karantinaya alınmasıyla apartmanda ki vatandaşlar da pencerelerden dışarıyı izlemekle yetindi.Öte yandan konuyla ilgili olarak Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde;“Aparman görevlisi olarak çalışan Mehmet Şenel’in tüm apartman sakinleriyle yakın temasta olduğu değerlendirilerek, apartman sakinlerinin evlerinde karantina altına alınmasına ve apartmanda oturan ancak bugün itibariyle evlerinde olmayan kişiler de dahil olmak üzere karar tarihinden itibaren 14 gün boyuncu giriş ve çıkışlar durduruldu. 14 gün boyunca giriş ve çıkışlar Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünce sağlanacak. 14 gün sonunda kişilerin Korana hastalığı, öksürük, halsizlik gibi belirtilerin olmaması halinde apartmana giriş ve çıkışlara dezenfeksiyon sonrası izin verilmesine, kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesine karar verildi.”