Rektör Çomaklı’nın Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:“Kadim medeniyetimizin ve kültürümüzün uygarlığın beşiği olma vasfıyla dünyaya armağan ettiği en büyük değerlerden birisi kuşkusuz Yunus Emre’dir. 13. yüzyılda Eskişehir’de doğan Yunus Emre’nin İslâm tasavvuf geleneği ile beslenen dizeleri, ölümünün ardından geçen 700 yıldan fazla zamana rağmen hâlâ yüce milletimizin belleğinde ve kalbinde müstesna bir yere sahiptir. Yediden yetmişe, herhangi bir bakış açısı veya ideoloji farkı olmadan herkesin sahiplendiği bu kültür abidesi bilge şair, milli kimliğimizi oluşturan temel değerlerden biri hâline gelmiştir. Anadolu’da Moğol tehdidinin devam ettiği bir zamanda zor şartlar altında yetişmesine rağmen hayata, dünyaya, insana ve evrene dair üstün kavrayışa ulaşmayı, tek bir mısra ile onlarca kitap dolusu sözden daha çok şey anlatmayı başarabilmiştir. Bununla birlikte yetiştiği toprakların dilini sahiplenen Yunus Emre, bu dille ne kadar güzel eserler verilebileceğini herkese kanıtlamıştır. İnşa ettiği gönül diliyle, sevgiyi, hoşgörüyü esas alan yaklaşımıyla milli olmayı başarırken aynı zamanda evrensele doğru uzanabilmiş, dünyada sevgi, hoşgörü ve insanlık denince akla gelen ilk isimlerden biri olmuştur. Yüzyıllar ötesinden bizlere seslenen bu büyük bilge, oluşturduğu hoşgörü felsefesiyle, maddiyat temelli günümüz dünyasındaki gerçek mutluluğun hoşgörüde ve birbirini sevmekte olduğunu hatırlatmaktadır. ’Her dem yeni doğarız/Bizden kim usanası’ diyen ölümsüz bilge şairi, Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası vesilesiyle rahmet ve minnetle anıyorum.”