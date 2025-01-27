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ABD dolarının güçlenmesi altın fiyatını zayıflattı

Fed'in yarın başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek faiz toplantısı öncesinde ABD dolarının yeni haftaya yükselişle başlaması ons altın fiyatını aşağı çekti.

Oluşturma Tarihi 27 Ocak 2025 08:41

Son Güncelleme Tarihi 27 Ocak 2025 08:43

Doların güçlenmesinde Donald Trump'ın Kolombiya'ya gümrük vergileri ve yaptırımlar da dahil olmak üzere kapsamlı önlemler uygulayacağını söylemesi, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerin Cumartesi günü uygulamaya girmeleri olasılığının artması etkili oldu.

ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında yüzde 0,2'nin üzerinde değer kazanmasının ardından ons altın Cuma gününe göre yüzde 0,5 düştü.

Ons altın bu sabah 2754,16 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda yüzde 0,46 kayıpla 2758,22 dolarda.

IG market stratejisti Yeap Jun Rong, "Altının zayıflığının ana sorumlusu ABD doları olabilir. Bununla birlikte, mevcut hareket, ABD-Kolombiya ticaret gerilimleri etrafındaki güvenli liman akışlarının potansiyel olarak yardımıyla sarı metal için aşağı yönün hala sınırlı olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Ticaret önlemlerine ilişkin belirsizliklerin duygulara hakim olması muhtemel olduğundan, ileride altın fiyatları için daha fazla yukarı yönlü bekleyebiliriz" dedi.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2743 doları işaret ediyorlar. Bu desteğin kırılması halinde 2718-2710 dolara doğru bir geri çekilme başlayabilir.

Yukarıda direnç noktaları ise 2780 ve 2796 dolar.

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