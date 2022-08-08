Spot altın Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin ekonomistlerin tahminlerinin iki katı gelmesi sonrası yüzde 0,9 değer kaybetti. Gelen veriler doları ve tahvil getirilerinde artışa neden olurken değerli metalin cazibesini düşürdü.

Altında yeni hafta 1.774 dolar civarında yatay bir seyirle başladı.

Tarım dışı istihdam verisi Fed'in Haziran ve Temmuz aylarında yaptığı hamlelerle uyumlu olarak bir sonraki toplantıda da 75 baz puan artış gerçekleştireceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte güçlü istihdam verisi 2023'te faiz düşüşü bekleyen piyasanın aksine merkez bankasının faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği anlamına geliyor. Bu hafta içinde gelecek ABD enflasyon verisinin faiz artış patikasıyla ilgili daha fazla ipucu vermesi bekleniyor.

Değerli metal yine de küresel resesyon ve yükselen ABD-Çin gerginliğinin etkisiyle son üç hafta boyunca ralli gerçekleştirdi. Pekin yönetimi geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaret sonrası ada etrafında ve hava sahasında askeri tatbikatlarına devam ediyor.

"Jeopolitik gerginliklerin sağladığı destek etkisi ABD dolarının sıkı duruşu, güçlü gelen ABD tarım dışı istihdam verisi ve Fed yetkililerinden gelen şahin yorumlarla sıfırlandı" diyen Kotak Securities Emtia Araştırma Direktörü Ravindra Rao fiyat artışlarına rağmen yatırımcı ilgisinin düşük kaldığına dikkat çekti.