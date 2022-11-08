Cuma günü tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed'in agresif faiz artırımı politikasına son vereceği beklentileri ile 1682 dolar/ons direncinin üzerine çıkan spot altın fiyatı dün buradan başlayan satışların etkisiyle bu sabah da geriliyor.

Spot altın fiyatı bu sabah yüzde 0,30'u aşan düşüş ile 1668,68 dolar/ons seviyesini gördü. Şu sıralarda da 1669,22 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, 1682 dolar/ons seviyesi güçlü şekilde geçilmedikçe aşağı yönlü baskının devam edeceğini vurguluyorlar. Aşağı harekette ilk destek 1665 dolar/ons, buranın kırılması halinde 1644 ve 1615 dolar/ons hedeflenebilir.

1682 dolar/ons seviyesini kırdıracak bir yukarı harekette ise hedef 1709 dolar/ons olacak.