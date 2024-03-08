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ABD'de istihdam verileri öncesi altın yatay seyir izliyor

Bugün ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Veri öncesi altın fiyatları yatay seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 09:37

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 09:37

Son beş ayın en iyi haftasını geçirmekte olan ons altın, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatay seyir izliyor.

Tarım dışı istihdam verisi TSİ 16.30'da açıklanacak. Beklenti 198 bin artış olacağı yönünde.

Dün 2164,82 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor kıran ons altın, bu sabah 2157 dolar civarında işlem görüyor.

Ons altın hafta başından bu yana yüzde 3,53 yükseldi. Son 7 günde yükseliş yüzde 6'yı aştı. Yıl başından bu yana da yüzde 4,54 artış oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yıl ortası faiz indirimi bahislerini güçlendirmesi altın fiyatlarındaki yukarı hareketin temel destekçisi.

Metals Focus'un genel müdürü Nikos Kavalis, özellikle CTA'lar (Emtia Ticareti Danışmanları) ve algoritmik ticaret tarafından yönlendirilen kısa vadeli spekülatif faaliyetin altın rallisini tetiklemesine rağmen, bunu destekleyen şeyin çok da uzak olmayan bir gelecekte faiz indirimi beklentisi olduğunu söyledi.

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